Спортсмены из Коломны завоевали 22 медали на Всероссийских играх боевых искусств

Воспитанники спортивной школы по единоборствам городского округа Коломна завоевали 22 медали на Всероссийских юношеских играх боевых искусств. В копилке коломенских юниоров четыре серебряных и пять бронзовых наград в личных зачетах, а также четыре призовых места в соревнованиях команд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Наталья Поддубная, София Кузнецова и Наталья Бычкова заняли первое место в командных кумитэ среди девушек 16-17 лет по сито-рю, одному из основных и старейших стилей карате. Серебряные медали в индивидуальных номинациях выиграли Денис Друсинов Денис, Никита Михайлов Никита, Анастасия Мельникова и София Кузнецова, а также Маргарита Фирсова из Озер.

Всероссийские юношеские игры боевых искусств прошли в Анапе под эгидой Минспорта России. Турнир проводится с 2008 года и является одним из самых массовых детско-юношеских спортивных форумов страны.

В этом году побороться за медали в Анапу приехали более 7,5 тысяч спортсменов, представляющих 22 различных вида единоборств — это карате, самбо, армейский рукопашный бой, капоэйра и многие другие. География участников — свыше 70 регионов России. Приветственное послание участникам всероссийских юношеских игр по традиции направил Президент РФ Владимир Путин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.