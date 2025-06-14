Спортсмены из Киева устроили дебош в немецкой гостинице

Украинские гимнасты устроили погром в отеле после провала на ЧЕ

Члены сборной Украины по спортивной гимнастике Олег Верняев и Владислав Грико устроили дебош в гостинице после неудачного выступления на чемпионате Европы в немецком Лейпциге, сообщает Lenta.ru.

Издание утверждает, что спортсмены в состоянии эмоционального срыва разгромили номер, сломав две прикроватные лампы, настольный светильник и крышку унитаза. Кроме того, сифон в ванной оказался забит рвотными массами. Организаторы турнира выставили украинской команде счет за нанесенный ущерб.

Соревнования, проходившие с 26 по 31 мая, завершились для Верняева и Грико без медалей, что, по-видимому, и стало причиной их буйного поведения.

Ранее Федерация гимнастики России 11 июня официально объявила о возвращении отечественных спортсменов и судей в международные соревнования. Несмотря на допуск от Международной федерации гимнастики (FIG) с 1 января 2024 года в нейтральном статусе, российские гимнасты ранее отказывались от участия из-за дискриминационных ограничений.