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Спортсмены из Каширы завоевали путевку на первенство ЦФО России по самбо

Первенство Московской области по самбо среди юношей и девушек 16-18 лет прошло 5 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе им. Невзорова городского округа Реутов. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 46 округов Московской области, сообщает пресс-служба администрации г.о. Кашира.

Городской округ Кашира на первенстве представили спортсмены, занимающиеся под руководством инструкторов по спорту спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева Андрея Викторовича Бикбаева и Максима Ивановича Краило, а также тренера спортивной школы «Кашира» Николая Николаевича Золотарева.

Анастасия Муратова стала победительницей первенства, а бронзовым призером стал Александр Бикбаев. Оба спортсмена отобраны на первенство Центрального Федерального округа, которое состоится в ноябре этого года.

«Поздравляем наших ребят с призовыми местами, а также желаем удачи на предстоящих соревнованиях!» — отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.