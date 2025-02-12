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Спортсмены из Каширы завоевали медали турнира по дзюдо «Наши Олимпийские Надежды»

8 февраля в городском округе Домодедово прошел I этап Открытого турнира по дзюдо «Наши Олимпийские Надежды» среди юношей и девушек 2013–2014 г.р, где спортсмены из Каширы завоевали медали, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Городской округ Кашира на турнире представили спортсмены, занимающиеся под руководством инструкторов по спорту спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева Андрея Викторовича Бикбаева и Максима Ивановича Краило, а также тренера спортшколы «Кашира» Николая Николаевича Золотарева.

Каширские спортсмены отличились волей к победе и результат не заставил себя ждать:

I место — Ефросиния Романова и Дарья Чигорина;

II место — Алексей Митрошин;

III место — Артем Балан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.