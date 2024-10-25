Спортсмены из Каширы выиграли девять медалей на соревнованиях по кикбоксингу

С 18 по 20 октября в городском округе Троицк в городе Москве прошел открытый турнир по кикбоксингу «Путь воина». Городской округ Кашира представили воспитанники Михаила Морозова, занимающиеся на базе спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева (Дворец спорта «Юбилейный»), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кикбоксинг — контактный боевой вид спорта, сочетающий в себе элементы разных боевых искусств. Здесь разрешены подсечки, удары ногами, как в карате и тхэквондо, удары руками в голову, как в боксе, клинч и работа коленями, как в тайском боксе. Это универсальное направление сравнительно молодое — оно появилось только в 70‑х годах прошлого века.

По итогам турнира в своих возрастных и весовых категориях каширские спортсмены показали отличные результаты: Далер Аминжонов — I место; Анна Хололенко — II место; Александра Субботина — II место; Данила Семин — II место; Павел Трушин — II место; Рамазан Адуев — II место; Матвей Канунов — II место; Михаил Трунов — III место; Алижон Ишбоев — III место.

«Поздравляем спортсменов и инструктора по спорту с достигнутым результатом. Желаем побед и успехов на спортивном поприще!» — сказали представители администрации г. о. Кашира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.