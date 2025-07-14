Спортсмены из Химок взяли серебро всероссийских стартов по спортивному туризму

Спортсмены Химок приняли участие во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях XXI Кубка памяти Виталия Кондратьева. Участниками стали свыше 500 спортсменов. По итогам турнира воспитанники спортивной школы имени Горелова из Химок завоевали командное серебро, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортсмены Химок приняли участие во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях XXI Кубка памяти Виталия Кондратьева. Участниками стали свыше 500 спортсменов. По итогам турнира воспитанники спортивной школы имени Горелова из Химок завоевали командное серебро.

В программу соревнований вошли четыре дисциплины: две короткие и две длинные. Участники преодолевали различные препятствия. Некоторые трассы предполагали, что спортсмены будут достигать цель в тандеме.

На длинной групповой дистанции связок Леонид Калиновский, Сергей Пешиков и Денис Тюрин стали серебряными призёрами всероссийских стартов в составе сборной Московской области. Кроме того, химкинские спортсмены выполнили нормативы мастеров спорта.

«Это замечательное достижение, которое говорит о высоком уровне подготовки наших ребят и их целеустремленности. Уверена, это только начало большого спортивного пути и впереди их ждет еще много побед и достижений!», – сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Отметим, в Химках уделяют особое внимание спорту. В городе регулярно проводят состязания, турниры и эстафеты. Спортивные школы и комплексы оснащены специальным оборудованием. Спортсмены принимают участие в соревнованиях и конкурсах российского и международного масштаба.