Спортсмены из Германии приняли участие в лыжном марафоне в Вологодской области

В Вологодской области в рамках проекта «Зима Русского Севера» прошел лыжный марафон на трассе Кирики-Улита. Его посетили как российские, так и иностранные спортсмены, сообщает «Бриф24» .

На традиционном спортивном мероприятии собрались участники из сорока регионов страны, а также гости из-за рубежа. Марафон посетили двое граждан Германии, стремившихся познакомиться с русским спортом.

Председатель областного правительства Сергей Жестянников поприветствовал гостей от имени губернатора Георгия Филимонова. Он лично испытал трассу марафона и выразил свою благодарность организаторам за проделанную работу.

«В области проводится большая работа по развитию спорта. Но самое главное — это люди, которые своим примером показывают, что нужно заниматься спортом! Это еще раз доказывает, что Вологодский регион — Место Силы Русского Мира», — отметил Жестянников в соцсетях.