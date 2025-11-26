Спортсмены из Фрязиа стали призерами всероссийских соревнований по тхэквондо

С 21 по 24 ноября 2025 года в городе Липецке состоялись всероссийские соревнования по тхэквондо «Жемчужина Черноземья», в которых приняли участие около 1400 спортсменов из различных регионов Российской Федерации. Мероприятие отличалось высоким уровнем конкуренции и продемонстрировало возросший уровень подготовки молодых спортсменов страны. Воспитанники спортивной школы «Олимп» городского округа Фрязино успешно выступили на данных соревнованиях, завоевав две бронзовые медали в разных возрастных категориях, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.