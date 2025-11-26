Спортсмены из Фрязиа стали призерами всероссийских соревнований по тхэквондо
Фото - © СШ "Олимп" г.о. Фрязино
С 21 по 24 ноября 2025 года в городе Липецке состоялись всероссийские соревнования по тхэквондо «Жемчужина Черноземья», в которых приняли участие около 1400 спортсменов из различных регионов Российской Федерации. Мероприятие отличалось высоким уровнем конкуренции и продемонстрировало возросший уровень подготовки молодых спортсменов страны. Воспитанники спортивной школы «Олимп» городского округа Фрязино успешно выступили на данных соревнованиях, завоевав две бронзовые медали в разных возрастных категориях, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Результаты спортсменов:
- В возрастной категории «юноши 12-14 лет» бронзовым призером в весовой категории до 33 кг стал Храпов Василий.
- В возрастной категории «юниоры 15-17 лет» бронзовую медаль в весовой категории до 45 кг завоевал Татаринцев Никита.
Данные достижения подтверждают эффективность системы подготовки спортсменов в учреждении и способствуют развитию тхэквондо в городском округе Фрязино.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.