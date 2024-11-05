Спортсмены из Электростали стали призерами соревнований Mad Wave Challenge

В Казани прошел заключительный финальный этап Всероссийских соревнований Mad Wave Challenge в плавательном бассейне «Буревестник». Электросталь представили 9 спортсменов спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда Электростали заняла второе место в общекомандном зачете, а ее воспитанники сумели завоевать 13 медалей.

Федор Беляев стал чемпионом на дистанциях 100 м и 200 м брассом, а также в 100 м комплексном плавании, при этом он занял второе место на дистанции 50 м брассом.

Софья Буркова завоевала бронзовые медали на дистанциях 200 м и 400 м вольным стилем, а также на 50 м баттерфляй. Она стала серебряным призером на дистанции 100 м баттерфляй и завоевала золотую медаль на дистанции 200 м баттерфляй.

Алина Сазонова заняла третье место на дистанции 200 м на спине, и такой же результат показал Егор Сикненков на дистанции 100 м баттерфляй. Евангелина Шейнина выиграла соревнования на дистанциях 50 м и 100 м на спине.

Подготовку спортсменов осуществлял тренер Квасков Павел Вадимович.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.