Спортсмены из Дзержинского заняли призовые места на соревнованиях по дзюдо

В минувшие выходные в городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа состоялось первенство Московской области среди юношей и девушек до 15 лет по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Побороться за медали турнира во Дворце спорта «Молодежный» съехались более 350 спортсменов из 35 команд разных уголков региона.

Город Дзержинский городского округа Люберцы представили дзюдоисты спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо «Союз».

«Воспитанницы СШОР «Союз» Луиза Ахсарова и Лия Бочкова завоевали бронзовые медали первенства Московской области по дзюдо в весовых категориях 57 кг и +63 кг соответственно», — сказал директор СШОР «Союз», вице-президент федерации самбо Московской области», председатель федерации самбо Люберец Виктор Худяков.

Он отметил еще двух представителей школы — Тамару Джафарову и Алексея Авдеева, — занявших 5-6 места в категориях 63 кг и 73 кг соответственно.

Подготовили спортсменов тренеры: Лали Курдадзе, Оксана Прокофьева, Татьяна Шкуратова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.