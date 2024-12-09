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Спортсмены из Домодедово стали призерами турнира по спортивному метанию ножа

Спортсмены из Домодедово стали призерами турнира по спортивному метанию ножа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Заключительный региональный турнир 2024 года по спортивному метанию ножа прошел в городе Орехово-Зуево на базе спортивно-тактического клуба «Форт».

В соревнованиях приняли участие больше 40 спортсменов из Домодедово, Пушкино, Подольска, Люберец и Орехово-Зуево. За два дня между участниками соревнования было разыграно 18 комплектов наград.

В турнире заявили о себе участники секции по спортивному метанию ножа «Острие» Дома культуры «Барыбино» городского округа Домодедово и показали высокие результаты.

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