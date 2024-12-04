Спортсмены из Дмитрова взяли первые места на турнире по боксу

В зале единоборств центра культурного развития «Синьковский» прошел турнир по боксу «Открытый ринг», организованный МУ «СК «Синьково». В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из разных уголков Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В возрастной категории 2008–2009 годов рождения первое место завоевал Алексей Шишанов, выступавший в весовой категории свыше 70 кг. В возрастной группе 2010–2011 годов рождения первые места заняли Оятулло Мирзоикромзода (40 кг), Денис Осетров (42 кг), Андрей Колосов (44 кг) и Юсуп Акрамов (46 кг).

«В нашем округе существует множество спортивных секций для детей и подростков, где занимаются единоборствами. Ребята активно участвуют в различных соревнованиях: как выездных, так и проводимых у нас. Они достойно представляют свой вид спорта и своих тренеров, занимая призовые места. Я желаю им дальнейшего развития и новых побед!» — сказал заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.