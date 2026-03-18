Спортсмены из Богородского округа выиграли 11 золотых в Реутове

Турнир «Защитники поколений» прошел 15 марта в Реутове, где сборная клуба «Волк» из сел Мамонтово и Стромынь Богородского округа завоевала 11 золотых и 4 серебряные медали. В соревнованиях участвовали 11 бойцов, большинство поединков они завершили досрочно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особенно отличились самые юные участники команды — все они завоевали золотые медали.

Клуб «Волк» базируется в Мамонтовском сельском доме культуры. В феврале он отметил 10-летие со дня основания. За это время через занятия прошли десятки подростков, а сегодня в секции тренируются более 60 юношей и девушек.

Тренирует спортсменов мастер спорта по профессиональному рукопашному бою, призер Кубка мира по боевому самбо 2019 года Виталий Русляков. Он также является активным участником «Боевого братства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.