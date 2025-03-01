Спортсмены Истры отобрались на первенство России по вольной борьбе

Истринские спортсмены снова на высоте! Они блестяще выступили на первенстве Центрального Федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек, завоевав почетные призовые места. Это соревнование стало важнейшим отборочным этапом на первенство России, что подчеркивает уровень ответственности и значимости каждого поединка. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом захватывающем турнире приняло участие 351 спортсмен из 15 областей, что свидетельствует о высокой конкуренции и спортивном мастерстве.

Планджиева Таисия и Титов Глеб стали обладателями золотых медалей, продемонстрировав выдающуюся технику и волю к победе — их успех не только личная победа, но и шаг к новым вершинам на всероссийской арене. На втором месте оказалась Калыгина Аскитэя, которая также показала впечатляющие результаты и не оставила шансов своим соперникам.

Не менее значимым является и выступление наших спортсменов, занявших 5-е места: Егорова Анастасия и Малис Тимур. Их упорство и стремление к совершенству обязательно принесут плоды в будущем, и, кто знает, возможно, они станут звездами следующего отборочного турнира.

Спортсмены, занявшие 1-3 места на первенстве ЦФО, получили право участвовать в первенстве России, которое пройдет в апреле этого года в потрясающих городах Красноярск и Кемерово. Это выдающаяся возможность для наших юных борцов продемонстрировать свои навыки на всероссийском уровне и бороться за титул лучших в стране.

«Поздравляем всех участников и тренеров с успешным выступлением и желаем дальнейших побед! Вперед к новым победам!» — отмечается в материале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.