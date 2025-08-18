Спортсмены Химок завоевали медали на чемпионате России по пятиборью

В составе сборной Московской области спортсмены из Химок выиграли несколько наград на чемпионате России по современному пятиборью. По результатам турнира химчане завоевали золотую и серебряную медали, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В женской эстафете золотые медали выиграли Анастасия Чистякова и Полина Баршенцева из Химок. Они обошли соперниц из столичных команд Москва-1 и Москва-2. Спортсменки собрали 1269 очков. Их успех особенно ярко выделился на фоне именитых соперниц, так как для Полины Баршенцевой этот титул стал первым на национальном уровне, а Анастасия Чистякова добавила его к своему европейскому золоту 2021 года.

Заключительный бег со стрельбой стал апофеозом соревнований: Анастасия Чистякова удержала высокий темп и первой пересекла финишный створ, закрепив золотой успех Московской области.

Тандем в составе Дмитрия Докучаева и Анастасии Чистяковой занял второе место в дисциплине «эстафета-микст». Именно союз химкинских пятиборцев показал лучший результат в лазер-ране.

Пятиборцы соревновались в фехтовании, плавании, лазер-ране и боролись за лидерство в полосе препятствий. Турнир прошел на площадках Московской академии современного пятиборья, его организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.