Спортсмены Химок заняли призовые места на соревнованиях по конному спорту

Воспитанники спортивной школы «Планерная» представили городской округ Химки на турнире Федерации конного спорта в Москве. По результатам соревнований химчане завоевали три золотых, две серебряных и бронзовую медали по конному конкуру. Об этом сообщает пресс-служба администрации Химок.

Всего от химкинской спортивной школы выступили 6 наездников. Выступления всадников на пони и лошадях оценивали на шести детских маршрутах. Лучшие результаты показали Екатерина Иванникова, Варвара Яковлева и Елизавета Михеева. Серебряными призерами стали Вероника Пиняева и Варвара Афонина, а бронза — у Марии Ивановой.

«Поздравляю наших спортсменов и желаю им дальнейших успехов и побед!» — сказал депутат совета депутатов городского округа Химки Владислав Мирзонов.

Ранее спортсмены Химок стали победителями и призерами восьмого этапа «Maxima masters» по конному троеборью. Воспитанники спортшколы «Планерная» завоевали золото, серебро и бронзу на детских маршрутах, а также среди всадников от 15 лет и старше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.