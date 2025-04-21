Спортсмены Химок стали победителями турнира по айкидо

На территории московского стадиона «Наука» состоялся турнир по айкидо «Атака-2025». В ежегодных состязаниях приняли участие воспитанники спортивной школы имени Горелова из Химок, завоевав сразу несколько наград, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники турнира соревновались в трех дисциплинах: танто тайсабаки, танто рандори лайт и танто рандори. В абсолютной категории в танто рандори среди взрослых лидером стал Григорий Павлов.

В группе юношей 16-18 лет в танто рандори весь пьедестал заняли химкинские спортсмены. Победителем был признан Богдан Корпусов. Степан Васильченко и Григорий Антипов завоевали серебро и бронзу.

Среди девушек 13-15 лет в танто рандори лайт обладательницей золотой медали стала Екатерина Семенкова. Бронза в той же группе досталась Александре Беловой.

Серебряным призером в младших возрастных категориях от 10 до 12 лет стал Михаил Полушин. Три бронзы турнира завоевали Александр Собесский, Артем Семенков и Владимир Канаков.

Воспитанники спортшколы имени Горелова успешно представляют округ на соревнованиях различного уровня сложности, регулярно занимая призовые места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Андрей Воробьев также сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.