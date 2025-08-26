Спортсмены Фрязина завоевали медали на всероссийском турнире по дзюдо

Два юных дзюдоиста из Фрязино блестяще сдали экзамен на прочность и мастерство. Воспитанники спортивной школы «Олимп» Гарик Садоян и Давид Топскалян завоевали бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти В. М. Андреева в Москве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Столица собрала сильнейших борцов страны — около 300 спортсменов из 35 регионов России. В этот раз фрязинская делегация поразила всех не количеством, а качеством и безудержной волей к победе. Вместо того чтобы искать более легкие пути на юниорских турнирах, фрязинцы сознательно выбрали вызов высшей категории сложности — борьбу с физически более мощными и тактически подкованными взрослыми спортсменами.

Гарик Садоян (весовая категория до 81 кг) провел, без преувеличения, триумфальный поединок. Его бронза на вес золота, ведь на пути к пьедесталу 17-летнему спортсмену удалось одержать верх над действующим победителем первенства мира-2024, Абубакаром Кантаевым из Чеченской Республики. Эта победа — не случайность, а результат колоссальной работы и железной выдержки. Гарик не просто участвовал — он диктовал условия и показывал яркую, уверенную борьбу, заставляя уважать себя на татами.

Не отстал от товарища и Давид Топскалян (до 66 кг). Его путь к бронзовой медали был не менее зрелищным и напряженным. Давид продемонстрировал красивую, техничную борьбу, одолев в честных поединках представителей традиционно сильных дзюдоистских школ Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Чеченской Республики. Каждая его победа — это ответ тем, кто сомневается в силе духа молодых спортсменов.

Этот турнир стал отправной точкой и четким сигналом для всего спортивного сообщества: воспитанники фрязинской школы «Олимп» готовы не просто составлять конкуренцию на взрослом уровне, но и побеждать. Они не ждут будущего — они творят его уже сегодня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.