Спортсмены Электростали завоевали медали спартакиады России по прыжкам в воду

В Пензе с 16 по 22 июля проходит финальный этап VI летней спартакиады молодежи России по прыжкам в воду. В состязаниях принимают участие около 200 атлетов, представляющих 13 субъектов России. В составе сборной Московской области в турнире участвуют пятеро воспитанников спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Электросталь». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К настоящему моменту на пьедестал почета удалось подняться твоим из них — Виктории Казанцевой, Елизавете Леоновой и Владиславу Качанову.

В воскресенье, 20 июля, Виктория Казанцева стала победителем в индивидуальных прыжках с трамплина 1 метр. До этого она также завоевала золото в прыжках с 10-метровой вышки, а также в синхронных прыжках с трамплина 3 метра в паре с Елизаветой Леоновой. В индивидуальных пряжках с трамплина 3 метра электростальская спортсменка стала второй.

Владислав Качанов занял второе место в соревнованиях по прыжкам с трамплина 1 метр и третье место в прыжках с трамплина 3 метра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

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