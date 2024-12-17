Спортсмены Электростали заняли призовые места на соревнованиях по плаванию

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Фото - © Администрация г.о. Электросталь

В Рузе прошел шестой этап Московский областных соревнований по плаванию RUZA-CUP «Руза новогодняя». Городской округ Электросталь представили 12 спортсменов спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Электросталь». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В личном зачете участники продемонстрировали впечатляющие результаты:

  • Софья Буркова стала победительницей на дистанциях 100 метров вольным стилем и 200 метров баттерфляем.
  • Алена Максим заняла первое место на дистанции 200 метров на спине и третье место на дистанции 100 метров на спине.
  • Арина Михайлина завоевала золото на дистанции 100 метров баттерфляем, серебро на дистанции 50 метров на спине и бронзу на дистанции 50 метров вольным стилем.
  • Егор Сикненков занял второе место на дистанциях 200 метров вольным стилем и 100 метров баттерфляем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.