сегодня в 17:34

Спортсмены Электростали заняли призовые места на соревнованиях по плаванию

В Рузе прошел шестой этап Московский областных соревнований по плаванию RUZA-CUP «Руза новогодняя». Городской округ Электросталь представили 12 спортсменов спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Электросталь». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.