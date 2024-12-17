Спортсмены Электростали заняли призовые места на соревнованиях по плаванию
Фото - © Администрация г.о. Электросталь
В Рузе прошел шестой этап Московский областных соревнований по плаванию RUZA-CUP «Руза новогодняя». Городской округ Электросталь представили 12 спортсменов спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Электросталь». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В личном зачете участники продемонстрировали впечатляющие результаты:
- Софья Буркова стала победительницей на дистанциях 100 метров вольным стилем и 200 метров баттерфляем.
- Алена Максим заняла первое место на дистанции 200 метров на спине и третье место на дистанции 100 метров на спине.
- Арина Михайлина завоевала золото на дистанции 100 метров баттерфляем, серебро на дистанции 50 метров на спине и бронзу на дистанции 50 метров вольным стилем.
- Егор Сикненков занял второе место на дистанциях 200 метров вольным стилем и 100 метров баттерфляем.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.