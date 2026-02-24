Спортсмены Долгопрудного завоевали бронзу на турнире в Сириусе

Команда спортсменов из Долгопрудного 21 февраля стала бронзовыми призерами международных соревнований по фехтованию «Шпага Сириуса» на федеральной территории Сириус. Награды завоевали Анастасия Забелина и Константин Бартенев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Командное первенство по фехтованию на шпагах прошло 21 февраля в рамках международных соревнований «Шпага Сириуса». В турнире приняли участие около 200 сильнейших спортсменов из России, Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана и Ирана.

В женских соревнованиях воспитанница спортивной школы Долгопрудного Анастасия Забелина, выступавшая в составе команды «Россия-6», завоевала бронзовую медаль.

В мужском командном турнире бронзу также получил Константин Бартенев, представлявший команду «СНГ».

Награды победителям и призерам вручили председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева, президент федерации фехтования России, главный тренер сборной России по фехтованию, двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов и директор федеральной дирекции спортмероприятий Юрий Ермошкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.