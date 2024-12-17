Спортсмены Дмитрова завоевали 41 медаль на детском спортивном фестивале

В спорткомплексе Московского государственного строительного университета прошел ежегодный детский спортивный фестиваль POWER WEEKEND, который собрал более 4 тыс. участников со всей России. Спортивный клуб «Медоед» центра культурного развития «Подосинковский» представил Дмитровский городской округ в дисциплине мас-рестлинг, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортсмены продемонстрировали отличные результаты, завоевав 10 золотых, 10 серебряных и 21 бронзовую медаль. Все участники фестиваля получили сладкие подарки, футболки и свитшоты, а также незабываемые эмоции и опыт соревнований.

Организатором фестиваля выступила региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Ассоциация силовых видов спорта». Соревнования проходили по 27 видам спорта.

«Наши спортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты на фестивале. Я испытываю гордость за каждого из них, ведь они не только завоевали медали, но и доказали, что усердие и настойчивость всегда приводят к успеху!» — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.