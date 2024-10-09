Спортсмены Дмитрова показали высокие результаты на соревнованиях по Сетокану

В период с 5 по 6 октября в Рязани проходили Всероссийские соревнования по Восточному Боевому Единоборству Сетокан «Кубок Евпатия Коловрата». В соревнованиях приняли участие около 380 спортсменов из 24 регионов России, а дмитровские спортсмены показали высокие результаты, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Воспитанники спортивно-оздоровительного комплекса «Яхрома» показали на соревнованиях отличные результаты! Карим Бегназаров занял 2 место в дисциплинах ката и кумитэ среди юношей 14 лет, а Валентин Корнеев стал чемпионом в категории ката среди мужчин.

Сетокан — один из основных стилей японского каратэ. Особенности стиля включают линейные перемещения и приложение силы, широкие стойки, жесткие блоки, мощные и реверсивные удары руками. Программа Сетокан каратэ-до включает 26 различных ката, которые считаются классическими и являются важнейшей частью тренировок.

«Последние несколько лет Карим активно участвует в составе Московской области на Первенствах России и Всероссийских соревнованиях и показывает высокие результаты. По итогам Первенства России в 2024 году ему присвоен разряд „Кандидат в мастера спорта“, впереди еще много работы, соревнований и, не сомневаюсь, побед», — сказал тренер победителя Роман Юрьевич.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.