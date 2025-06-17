Спортсмены Чехова взяли семь наград на первенстве по легкой атлетике

Легкоатлеты спортивной школы «Витязь» им. В. И. Васильева» муниципального округа Чехов успешно выступили на первенстве Московской области по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 14 по 15 июня на стадионе спортивного комплекса «Подолье» собралось более 600 спортсменов из Подмосковья.

Из 30 разыгранных комплектов наград воспитанники СШ «Витязь» завоевали 7 медалей.

В спортивной ходьбе на дистанции 3000 метров чеховские спортсмены заняли два первых и два вторых места. Золотыми медалями наградили Дарью Кузьминову и Дмитрия Дюгаева. Серебро досталось Марии Бэжиряну и Константину Богданову.

В беге на 2000 метров с препятствиями еще одну серебряную медаль выиграла Ульяна Дорошенко.

В секторе тройного прыжка серебряным призером стал Матвей Бундович, а в беге на 1 500 метров аналогичную награду завоевал Артем Лебедев.

Тренеры — Александр и Наталья Пятаевы, Даниил Коднев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.