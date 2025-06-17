Спортсмены Чехова взяли семь наград на первенстве по легкой атлетике
Фото - © Администрация м.о. Чехов
Легкоатлеты спортивной школы «Витязь» им. В. И. Васильева» муниципального округа Чехов успешно выступили на первенстве Московской области по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
С 14 по 15 июня на стадионе спортивного комплекса «Подолье» собралось более 600 спортсменов из Подмосковья.
Из 30 разыгранных комплектов наград воспитанники СШ «Витязь» завоевали 7 медалей.
В спортивной ходьбе на дистанции 3000 метров чеховские спортсмены заняли два первых и два вторых места. Золотыми медалями наградили Дарью Кузьминову и Дмитрия Дюгаева. Серебро досталось Марии Бэжиряну и Константину Богданову.
В беге на 2000 метров с препятствиями еще одну серебряную медаль выиграла Ульяна Дорошенко.
В секторе тройного прыжка серебряным призером стал Матвей Бундович, а в беге на 1 500 метров аналогичную награду завоевал Артем Лебедев.
Тренеры — Александр и Наталья Пятаевы, Даниил Коднев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.
«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.