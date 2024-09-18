Спортсмены Чехова взяли 5 медалей на турнире по кикбоксингу

С 12 по 15 сентября в международном центре бокса прошел открытый кубок Москвы по кикбоксингу и турнир «Московский вызов», собравший более 1 500 спортсменов из 15 регионов России. Представители Чехова завоевали 5 медалей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чеховские кикбоксеры продемонстрировали отличные результаты: золотые медали завоевали Николай Колесников и Феодосий Вишневский, бронзу получили Мирослава и Елизавета Гордеевы, а также Рифат Асанов.

Эти успехи стали возможны благодаря упорным тренировкам и высокому уровню подготовки, который обеспечивает клуб «Булат». Тренеры отмечают, что участие в таких крупных турнирах не только помогает спортсменам набраться опыта, но и повышает их мотивацию к дальнейшему развитию в спорте.

В планах клуба выступление на следующих турнирах, где спортсмены надеются не только повторить, но и превзойти свои достижения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.