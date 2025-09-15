сегодня в 13:19

Спортсмены Богородского завоевали 29 медалей на чемпионате по легкой атлетике

12 сентября в подмосковном городе Щелково завершился чемпионат Московской области по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Команда спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) Богородского округа выступила триумфально, завоевав в общей сложности 29 медалей: 17 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых. Такого выдающегося результата у школы еще не было. В состязаниях приняли участие 12 воспитанников СШОР: 8 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и 4 с нарушением зрения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Семен Кральчиков стал трехкратным чемпионом, победив в беге на 100 и 200 метров, а также в прыжках в длину.

Роман Любкин (спортсмен-колясочник) также завоевал три высшие награды на дистанциях 100 и 200 метров и в толкании ядра.

Ветеран спорта Гуля Воронина не уступила молодым, взяв три золота в беге на 200 и 400 метров и в прыжках в длину.

Дарья Ушакова победила на стометровке и стала второй на дистанции 400 метров.

Сергей Максимов подтвердил свой класс, вновь выиграв толкание ядра. Эта победа сделала его уже пятикратным чемпионом в данном виде программы.

Игорь Зубарев завоевал два серебра (бег на 100 и 200 м) и бронзу (прыжки в длину).

Александр Небузданов стал серебряным призером в прыжках в длину и бронзовым — в толкании ядра.

Анатолий Каменков добавил в общую копилку бронзу в прыжках в длину.

Михаил Блайда стал абсолютным лидером, завоевав три золотые медали (бег на 400 и 800 м, прыжки в длину) и одно серебро в беге на 100 метров в паре со своей ведущей Светланой Ключко.

Светлана Ключко, выступая как ведомая спортсменка, стала двукратной чемпионкой (прыжки в длину, толкание ядра) и вице-чемпионкой на стометровке.

Александр Гузняев поднялся на высшую ступень пьедестала в толкании ядра.

Геннадий Тропин завоевал два серебра (толкание ядра и прыжки в длину) и бронзовую медаль в беге на 100 метров.

На соревнованиях в Щелкове Команда СШОР Богородского округа показала лучший результат за все годы выступлений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.