Спортсмены Балашихи завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по плаванию

Всероссийские детско-юношеские соревнования по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в Саратове. Дворец водных видов спорта собрал более 160 юных спортсменов из 27 регионов нашей страны. Балашихинские спортсмены завоевали целую россыпь медалей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, Иван Занин одержал победу на дистанциях 100 метров вольный стиль и 50 метров вольный стиль. На втором месте на дистанции 100 метров вольный стиль оказался Родион Федоров. Он также занял третье место на дистанциях 50 метром вольный стиль и 100 метров на спине. Таисия Лаврентьева оказалась второй на дистанциях 100 метров вольный стиль и 100 метров баттерфляй. Спортсменка также заняла третье место на следующих дистанциях: 50 метров вольный стиль, 100 метров на спине, 200 метров комплекс.

Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» основана в 2004 году. Здесь проводятся занятия по футболу, плаванию, художественной гимнастике, бейсболу, волейболу глухих, мини — футболу, настольному теннису, баскетболу, боксу, греко-римской борьбе, фитнесу, йоге и современным танцам. СШОР «Метеор» уже несколько лет входит в ТОП-5 лучших спортивных школ Московской области. Управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха поставлена задача развивать достигнутые успехи. Спортивная школа участвует сразу в нескольких партийных и губернаторских проектах. Среди них: «Детский спорт», «Активное долголетие», «Добрый час», «Открытый стадион», «Поддержка членов семей СВО».

Подробную информацию по занятиям, в том числе и плаванию можно получить на официальном сайте спортивной школы олимпийского резерва «Метеор».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.