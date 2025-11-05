Спортсмены Балашихи завоевали медали на чемпионате России по практической стрельбе

Команда «Атом» из Балашихи приняли участие в чемпионате России по практической стрельбе из пневматического пистолета и пневматического карабина. Балашихинские спортсмены завоевали 8 медалей в личном и командном зачете на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования проходили в городе Суздаль Владимирской области с 31 октября по 4 ноября. Более 420 участников из всех регионов Российской Федерации приехали продемонстрировать свой уровень подготовки. Команду «Атом» представили 44 участника.

Спортсмен стрелкового клуба «Атом» Алексей Горохов занял первые места в категории «дуэльная стрельба» и в командном зачете в серийном классе, а также третье место в личном зачете. Ярослав Давыдов занял первое место в командном зачете в стандартном классе. В результате соревнований команда Московской области, в число участников которой вошли балашихинцы, заняла первые места в командных зачетах в серийном и стандартном классах.

Учебно-стрелковый центр АТОМ — это организация в сфере подготовки специалистов службы безопасности, а также спортсменов IPSC. Ученики центра ежегодно участвуют и побеждают во всероссийских и международных соревнованиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.