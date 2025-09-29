сегодня в 16:28

Спортсмены Балашихи завоевали четыре медали на региональном турнире по боксу

Юные боксеры из Балашихи приняли участие в региональном турнире по боксу, посвященном памяти тренера Сергея Рыбина. Балашиху представили шесть боксеров из команды «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» под руководством Сергея Макарова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир проводился среди юношей и девушек 2009-2010 и 2011–2012 годов рождения. В соревнованиях приняли участие спортсмены из пяти регионов России: Московской, Рязанской, Нижегородской, Ивановской и Ярославской областей.

В результате проведенных боев команда Балашихи завоевала 4 золота, серебро и бронзу. Первые места заняли Валентина Жилина, Ярослав Волков, Шабузгерей Шамхалов, Муртазали Максудов. Серебро команде принесла Ирина Оришева, а бронзу — Давид Саргсян.

Тренер команды Сергей Макаров получил благодарственное письмо за отличную подготовку спортсменов. Ярослав и Шабузгерей были отмечены отдельными наградами: за лучшую технику и призом зрительских симпатий.

Награждение провел заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы из Балашихи Дмитрий Двали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.