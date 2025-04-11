Спортсмены Балашихи стали серебряными призерами турнира по фигурному катанию

В Нижнем Новгороде прошел турнир по фигурному катанию, посвященный Дню космонавтики. В соревнованиях приняли участие 11 дуэтов, среди которых пара из Балашихи — Варвара Иванова и Тимофей Кудряшов. Ребята — воспитанники спортивной школы олимпийского резерва имени Ю. Е. Ляпкина — выступили с хорошим результатом, завоевав 2 место в категории 3 спортивный разряд. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Это отличный результат, особенно учитывая, что ребята катаются в паре менее года. Но уже сейчас они демонстрируют слаженность, уверенность и прекрасное чувство партнерства на льду. Поздравляем Варю и Тимофея с серебром и желаем, чтобы их звездный путь на льду продолжался только вверх!» — отмечается в ТГ-канале Арены Балашихи.

Ребятам помогли опыт и поддержка сильной тренерской команды Арены в лице: Марии Боровиковой, Дениса Самохина, Никиты Назарова, Николая Никонова и Екатерины Каташинской.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.