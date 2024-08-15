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Спортсмены 25 стран поучаствуют в чемпионате мира по русским шашкам в Подмосковье

​В Одинцовском городском округе на территории парка «Патриот» с 5 по 15 сентября пройдет чемпионат мира по русским шашкам, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На протяжении всех 10 дней турнира сильнейшие шашисты планеты из 25 стран с 5 континентов будут вести борьбу за звание чемпиона мира. В международных соревнованиях примут участие спортсмены из США, Германии, Китая, Турции, Норвегии, Колумбии, Эфиопии, Конго, Анголы, Венгрии, Болгарии, Латвии, Литвы, Румынии, Грузии, Молдавии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Азербайджана, Монголии, Киргизии, Казахстана, Белоруссии и России. Сборная России будет представлена 28 сильнейшими спортсменами.

​«Шашки — это наш культурный код, наша душа и наша история. Этот вид спорта уникальным образом позволяет сплотить в общем интересе представителей разных поколений, доступен для людей с любым уровнем дохода и возможностями здоровья. А, главное, правила игры в шашки отражают наш русский дух, характер победителя», — отмечает президент Федерации шашек России Анатолий Никитин.

​Также в рамках первого дня чемпионата состоится «Гала-матч Лидеров». Руководители крупнейших компаний и корпораций, медийные личности и представители органов государственной власти сразятся друг с другом на шашечных досках.

​Торжественная церемония открытия чемпионата мира состоится 6 сентября в 14:00. В качестве почетных гостей мероприятие посетят ведущие российские политики и культурные деятели, а также именитые спортсмены.

Национальная сборная РФ выступит под своим флагом, а на официальных церемониях награждения, открытия и закрытия соревнований будет звучать гимн России.

​Дата проведения чемпионата мира — с 5 по 15 сентября.

​Место проведения: Московская область, Одинцовский городской округ, территория военно-патриотического парка «Патриот», д. 4, «ПСБ Патриот Cosmos Hotels».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.