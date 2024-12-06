Спортсменки Талдомского округа приняли участие в открытии турнира по самбо

В Сергиево-Посадском теннис-центре прошло открытие XVII Всероссийского турнира по самбо среди мужчин, женщин и боевому самбо памяти заслуженного тренера России Сергея Тропинова. Спортсменки МБУ ДО СШ «Дружба» Талдомского округа приняли участие в открытии турнира, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Майор милиции Сергей Тропинов считался одним из лучших специалистов по самбо в Сергиевом Посаде. Он был главой отдела боевой подготовки Загорского УВД, его основными подопечными становились милиционеры.

Погиб Тропинов при исполнении служебного долга 28 июня 1997 года. Однако начатое им дело по развитию самбо и профподготовке правоохранителей в Подмосковье продолжают его соратники и ученики. Каждый год они устраивают этот турнир при поддержке федерации самбо и администрации Сергиево-Посадского округа.

В соревнованиях участвуют кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, мастера международного класса, заслуженные мастера спорта, чемпионы мира и Европы. Всего в поединке сойдутся более 150 самбистов из различных регионов страны.

Трехдневный турнир является международным, победители получат звание «Мастер спорта». Участников, занявших призовые места, наградят дипломами, медалями и ценными подарками.

Спортсменка МБУ ДО СШ «Дружба» Ильнер Александра завоевала призовое 3 местом в весовой категории 50 кг.

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