Спортсменки Щелкова завоевали призовые места на соревнованиях в Смоленске

В период с 22-го по 23-е ноября в городе Смоленск проходили заключительные Всероссийские соревнования 2025 года «Кубок памяти Героя Советского союза полковника Г. И. Бояринова». Проверить свои силы в турнире приехали более 700 участников из 32-х регионов нашей страны. Кроме того, в мероприятии принимали участие спортсмены из Белоруссии. Среди участников были и представительницы городского округа Щелково. Они показали достойный результат и привезли с соревнований две награды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Серебро в категории ката женщины завоевала Арина Михайлова. А Вероника Ефимова взяла бронзу в категории ката 14-15 лет.

Спортсменок подготовил тренер Антон Николаевич Ракитский.

«Череда Всероссийских и Международных соревнований 2025 года завершена. Но в декабре нас ждут еще два важных старта: Первенство и Кубок России. Желаем наших спортсменам плодотворной подготовки и удачных выступлений!» — отметили в спортивном комитете администрации городского округа Щелково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.