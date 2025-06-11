Спортсменки Щелкова стали чемпионами России по софтболу

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Со 2 по 8 июня в поселке Тучково проходило первенство России по софтболу среди девушек 9–13 лет. В турнире приняли участие 12 команд из разных регионов страны, но главным триумфатором стала щелковская команда «Красные Соколы» — воспитанницы спортивной школы «Старт», которые в упорной борьбе завоевали золотые медали и звание чемпионов России. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Красные Соколы» провели турнир на высочайшем уровне, проиграв всего одну игру на групповом этапе. Несмотря на этот небольшой провал, команда показала характер, мастерство и волю к победе, уверенно пробиваясь к финалу.

В решающем матче девушкам предстояло сразиться с сильным соперником. Финальная игра выдалась напряженной и эмоциональной — «Красные Соколы» проявили настоящую бойцовскую закалку, сумев довести матч до победы.

Этот успех — результат упорных тренировок, слаженной работы команды и тренерского штаба. Спортсменки доказали, что даже в таком юном возрасте можно достигать вершин и побеждать на всероссийском уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.