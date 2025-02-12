Спортсменки Подмосковья взяли золото и серебро на Всероссийских соревнованиях

С 3 по 9 февраля в городе Собинка (Владимирская область) проходили Всероссийские соревнования спортивного общества «Динамо» по боксу, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

На рингах спортивного комплекса «Арена» встретились девушки и юниорки со всей страны. На протяжении пяти дней соревнований спортсменки в четырех возрастных категориях боролись за награды и путевки на Первенство России по боксу. В соревнованиях приняли участие 187 спортсменок.

От Богородского округа в состязаниях принимали участие воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва. На пути к победе нашим девушкам встретились опытные и серьезные соперницы из других областей. Тем не менее представительницы Богородского округа прекрасно выступили и показали отличные результаты. Анна Меечко заняла первое место, Александра Зборовская — второе место. Столь блестяще спортсменок подготовил тренер Андрей Глазков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.