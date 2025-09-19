Спортсменки Подмосковья взяли три медали на первенстве России по гребному спорту

Подмосковные спортсмены завоевали три медали на первенстве России по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет. В копилке представительниц региона серебро и две бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях среди юниорок до 23 лет в дисциплине «двойка без рулевого» тандем Анастасии Середа и Анны Кореневской из Коломны финишировал вторым. Первыми стали спортсменки из Москвы, а замкнули тройку лидеров представительницы Калужской области.

В состязаниях в категории «четверка без рулевого» команда Московской области, в составе которой выступали Милина Романова, Ксения Чернышова, Александра Оленина и Ксения Чуркина, завоевала бронзу. Первое и второе места у представительниц Краснодарского края и Москвы соответственно.

В дисциплине «восьмерка с рулевым», подмосковная команда завоевала еще одну бронзовую медаль. В составе сборной региона в этих соревнованиях выступили Полина Лифантьева, Елизавета Литвиненко, Полина Белова, Мария Макарова, Софья Крутикова, Валерия Леонидова, Алена Бузыкина, Дарья Ковалева и Анна Русскова. «Золото» в этой дисциплине завоевали москвички, а второй финишировала команда из Ростовской области.

Первенство России по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет проходило с 15 по 19 сентября 2025 года в Ростове-на-Дону в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее коломенский дуэт Оксаны Ганичевой и Анны Кореневской стал бронзовым призером командного чемпионата России по гребному спорту в дисциплине «двойка без рулевого».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.