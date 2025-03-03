Спортсменки Подмосковья взяли серебро Всероссийских соревнований по регби-7

Команда «Соколы» из Долгопрудного завоевала серебряные медали Всероссийских соревнований по регби-7 среди девушек до 17 лет «Краса Балтики», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финале турнира подмосковные регбистки встретились с клубом «Локомотив-УОР» из Пензенской области. Матч завершился со счетом 24:12 в пользу «железнодорожников».

Также по итогам соревнований в шаге от медалей остановилась команда региональной СШОР по игровым видам спорта, а на пятой строчке расположилась вторая команда «Соколы» из Долгопрудного.

Всего в турнире приняли участие 9 команд.

В эти же дни проходили межрегиональные соревнования по регби среди девочек до 14 лет «Весенний балтийский турнир». По результатам проведенных матчей команда «Сокол Ladies» из Ступина завоевала золотые медали, четвертое место у «Соколов» из Долгопрудного.

Всероссийские соревнования по регби-7 среди девушек до 17 лет «Краса Балтики» и межрегиональные соревнования по регби среди девочек до 14 лет «Весенний балтийские турнир» прошли 1 и 2 марта в Калининграде на стадионе имени Юрия Шуляковского. Турниры проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.