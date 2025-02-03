Спортсменки Подмосковья взяли серебро чемпионата России по пулевой стрельбе

​Представительницы Московской области заняли второе место на лично-командном чемпионате России по пулевой стрельбе среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Елена Липа, Диана Данилова и Софья Никулина стали серебряными призерами чемпионата страны в командном упражнении «ПП-90» — стрельба из пневматического пистолета с дистанции 10 метров, по 10 выстрелов на человека.

​Сборная Московской области успешно преодолела два этапа квалификации и вышла в финал. На первом отборочном этапе подмосковная команда заняла третье место из 18 команд, а на втором этапе — второе. Таким образом, в матче за «золото» подмосковные спортсменки встретились с соперницами из Москвы. Со счетом 10:16 победу одержали столичные стрелки.

​Чемпионат России по пулевой стрельбе среди мужчин и женщин, а также этап Кубка России по пулевой стрельбе проходят с 28 января по 6 февраля в городе Ижевск Удмуртской Республики. Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.