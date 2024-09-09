Спортсменки Подмосковья взяли медали на первенстве мира по женской борьбе

Представительницы Подмосковья выиграли одну золотую и одну бронзовую медали на первенстве мира по женской борьбе в Испании, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Данные две награды стали единственными среди десяти россиянок, выступавших на мировом первенстве.

​В весовой категории до 68 кг не было равных действующей победительнице первенства Европы из Подмосковья Алине Шевченко. В финале ей удалось одолеть соперницу из Турции Айсу Еркан со счетом 12:2. Также на пути к золотой медали была повержена канадка Ванесса Кифе, затем Сришти Сришти из Индии и спортсменка из Белоруссии Виктория Радькова.

​«Не могу передать свои эмоции. Спасибо моей команде, что за меня болели. Не могла подвести своих тренеров. Я уже побеждала эту соперницу, с кем боролась в финале, мы боролись с ней на первенстве Европы <…> Спасибо моему тренеру. Московская область, егорьевская школа борьбы — это уже бренд. А победу свою посвящаю маме», — поделилась эмоциями Алина Шевченко.

​Кроме того, Маргарита Салназарян замкнула тройку призеров первенства мира в весовой категории до 65 кг. В схватке за третье место представительница Московской области победила украинку Юлию Пахнюк со счётом 8:5. Победительницей в данной категории стала Нана Икехата из Японии.

​«Чувствовала, что в последней схватке надо вырывать победу всеми силами. Рада, что смогла это сделать. Вообще, этой спортсменке не должна была и балла отдать. К полуфиналу слишком ответственно подошла — это, я думаю, повлияло. Хочу сказать огромное спасибо моему тренеру Олегу Чернову, он выкладывался на каждой тренировке до конца», — прокомментировала Маргарита Салназарян.

​Обе спортсменки национальной сборной России представляют городской округ Егорьевск и центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.

​Ранее подмосковные борцы-классики удостоились двух бронзовых наград на первенстве мира по греко-римской борьбе. В весовой категории до 55 кг на третью ступень пьедестала поднялся Алибек Амиров. И еще один подмосковный борец Анатолий Аверин замкнул призовую тройку в весе до 97 кг.

​Первенство мира по греко-римской, вольной и женской борьбе проходило со 2 по 8 сентября в испанском городе Понтеведра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.