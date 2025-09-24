Спортсменки Подмосковья взяли две медали на соревнованиях по гребному спорту

Представительницы Московской области завоевали две награды высшей пробы на Всероссийских соревнованиях по гребному спорту «Надежды России» среди юношей и девушек до 19 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победительницами в дисциплине «двойка без рулевого» стали коломенские спортсменки Мария Макарова и Софья Крутикова. Второе и третье места заняли команды из Ростовской и Самарской областей соответственно.

В соревнованиях «четверок без рулевого» золотые медали завоевал подмосковный квартет, в составе которого выступали представительницы Коломны Валерия Леонидова, Полина Белова, Софья Крутикова и Мария Макарова. Серебряные и бронзовые медали завоевали команды из Ростовской области.

Всероссийские соревнования по гребному спорту «Надежды России» среди юношей и девушек до 19 лет проходили с 19 по 23 сентября 2025 года в Ростове-на-Дону в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Участниками турнира стали более 130 спортсменов из 13 регионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.