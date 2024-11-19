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Спортсменки Подмосковья взяли 4 медали на финале Кубка России по BMX-фристайлу

По итогам финального этапа Кубка России по BMX-фристайлу в олимпийской дисциплине «парк» подмосковные спортсменки завоевали серебро и две бронзы. Кроме того, еще одна серебряная медаль у представительницы региона на Всероссийских соревнованиях, которые проходили в рамках кубка, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка Московской области Елена Малышева стала серебряным призером финального этапа Кубка России и бронзовым призером по итогам всего турнира. Еще одна представительница региона Алина Грамашова завоевала «бронзу» на заключительном этапе Кубка и заняла четвертое место по результатам всех этапов.

На всероссийских соревнованиях юниоров в рамках Кубка России спортсменка Софья Непрынцева стала серебряным призером.

Финальный этап Кубка России по BMX-фристайлу состоялся в Омске 17 ноября. Участниками соревнований стали более 30 спортсменов из Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Тобольска, Самары, Калининграда, Краснодара, Московской и Омской областей.

Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.