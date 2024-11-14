Спортсменки Подмосковья выступят на Кубке международной лиги клубного биатлона

сегодня в 16:48

Московскую область в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона будут представлять пять спортсменок в составе четырех смешанных команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Анастасия Халили выступит в составе команды «Профински» вместе с Каримом Халили, Даниилом Серохвостовым и Викторией Сливко.

В квартете «Лыжный клуб Наседкина» подмосковные спортсменки Кристина Резцова и Полина Шевнина выйдут на старт вместе с Эдуардом Латыповым и Александром Поварницыным.

В составе коллектива «Воробьи» бороться за призовые места будет подмосковная биатлонистка Анастасия Зырянова. Ее партнерами по команде станут Роман Еремин, Иван Колотов и Анна Григорьева.

Анастасия Зенова, также представляющая Московскую область, стала участницей команды «Стальные барсы» вместе с Евгением Емерхоновым, Ильназом Мухамедзяновым и Любовью Калининой.

Кубок пройдет в Ханты-Мансийске 16 и 17 ноября 2024 года. В турнире примут участие 15 команд. Каждый квартет сформирован из двух биатлонистов и двух биатлонисток. Россию представят 12 команд, а Белоруссию — три коллектива.

В программе Кубка международной лиги клубного биатлона мужской и женский масс-старты и смешанная эстафета. Соревнования будут транслироваться на каналах «Матч ТВ» и «Матч Арена».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.