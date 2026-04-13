Спортсменки Подмосковья выиграли золото и бронзу Кубка России

Сборная Московской области завоевала золотую и бронзовую медали на этапе Кубка России по пулевой стрельбе, который прошел с 3 по 10 апреля в Липецкой области. Награды команде принесли Марьяна Романова и Софья Никулина, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Марьяна Романова, представляющая областной центр олимпийских видов спорта из Сергиева Посада, одержала победу в дисциплине «винтовка пневматическая 10 м» среди женщин. В поединке за первое место спортсменка показала лучший результат и завоевала золото турнира.

Бронзовую медаль в упражнении «пистолет пневматический 10 м» среди женщин получила Софья Никулина из областного центра олимпийских видов спорта в Дмитрове.

Этап Кубка России по пулевой стрельбе проходил с 3 по 10 апреля 2026 года в селе Конь-Колодезь Липецкой области. Соревнования были организованы в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.