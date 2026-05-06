Спортсменки Подмосковья выиграли пять медалей на первенстве России

Спортсменки Московской области завоевали пять медалей на первенстве России по гребному слалому среди юниоров и юниорок до 24 лет. Соревнования прошли с 29 апреля по 4 мая 2026 года в Окуловке Новгородской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золото в командной гонке «3хК-1» среди юниорок выиграли Анна Васильева, Марина Новыш и Елизавета Рябикова. Все спортсменки представляют областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР по летним видам спорта в Красногорске. В командной гонке «3хС-1» этот же состав занял второе место.

В индивидуальной дисциплине «слалом К-1» Марина Новыш завоевала серебряную медаль, а Елизавета Рябикова стала бронзовым призером. Еще одну бронзу Марина Новыш принесла команде в индивидуальной гонке «слалом С-1».

Первенство России среди спортсменов до 24 лет прошло на гребном канале в Окуловке в рамках федеральной программы «Спорт России». В турнире участвовал 241 экипаж из 16 регионов страны.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.