Спортсменки Подмосковья выиграли 7 медалей на чемпионате РФ по боксу среди женщин

Представительницы Московской области удостоились пяти золотых и двух серебряных наград на чемпионате России по боксу среди женщин. Спортсменки из региона стали лидерами по количеству выигранных золотых медалей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В наилегчайшей весовой категории 48 кг чемпионкой страны стала Юлия Чумгалакова из Домодедова. В весе 57 кг первое место заняла химчанка Людмила Воронцова, одолевшая в финале еще одну представительницу Подмосковья из городского округа Клин Любовь Макееву. В следующей категории — 63 кг — не было равных Елене Бабичевой из Королева. За золото в весе 70 кг сражались дмитровчанка Дарима Сандакова и Ангелина Витова из Королева. По итогам данного противостояния на высшую ступень пьедестала поднялась спортсменка из Дмитровского городского округа. И в весовой категории свыше 81 кг победу отпраздновала Кристина Ткачева из Химок.

Также Людмила Воронцова была отмечена специальным призом «За лучшее технико-тактическое мастерство».

По итогам чемпионата отбор в женскую сборную России прошли 10 подмосковных спортсменок: Юлия Чумгалакова, Людмила Воронцова, Любовь Макеева, Елена Бабичева, Дарима Сандакова, Ангелина Витова, Кристина Ткачева, а также представительница городского округа Серпухов Дарья Калачева, Полина Спирина из Домодедова и Дарья Панова из Электростали.

Чемпионат России по боксу среди женщин прошел с 1 по 10 ноября в городе Серпухов. В турнире приняли участие 172 спортсменки из 50 регионов РФ. Соревнования проводились в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.