Спортсменки Подмосковья стали серебряными призерами Кубка России по регби-7

Подмосковные регбистки уверенно прошли групповой этап, одержав три победы в трех матчах (36:0, 20:0, 38:0). В четвертьфинале РК «ВВА-Подмосковье» встретился с МАР из Москвы. Матч завершился со счетом 50:0 в пользу спортсменок из Московской области. В полуфинале в упорной борьбе со счетом 24:21 вновь победили регбистки из Монино.

В финальной игре сыграли сильнейшие клубы страны — «ВВА-Подмосковье» и ЦСКА. В этом году успешнее оказались столичные спортсменки, которые выиграли игру и стали обладателями Кубка России по регби-7. Как итог — серебряные медали в активе подмосковных спортсменок.

Лучшим игроком в составе клуба из Московской области признана Алсу Мардеева.

Команда «ВВА-Подмосковье-2» по итогам турнира заняла пятое место. В составе клуба сыграли студентки УОР № 2 из г. Щелково.

Кубок России по регби-7 среди женских команд прошел в Москве 31 августа и 1 сентября. Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.