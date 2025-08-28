Спортсменки Подмосковья победили в турнире по кинологическому фристайлу

Алена Зевакина и Ксения Мальцева из городского округа Серпухов завоевали золотые награды международного турнира по кинологическому спорту «Созвездие Юниор», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Алена Зевакина и Ксения Мальцева вместе со своими питомцами, немецкой овчаркой по кличке Инфинити Лекса и голландской овчаркой по кличке Беллинда Грозовая Туча, выступили с номером «Бременские музыканты» в рамках дисциплины «кинологический фристайл» и завоевали первое место в разделе «дуэт 2+2», набрав 16,4 балла.

Международные соревнования по кинологическому спорту «Созвездие Юниор» проходили 24 августа в Дмитровском муниципальном округе и объединили свыше 100 участников и их питомцев из России и стран СНГ. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.