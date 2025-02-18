Спортсменки Одинцова взяли 14 медалей на региональных соревнованиях по чир-спорту

В Подмосковье прошли соревнования по чир-спорту. В составе областного отделения более 4 500 спортсменов и 186 тренеров из 34 муниципалитетов Московской области. Приняли участие в состязаниях и команды из Одинцовского округа — звенигородские спортсменки вернулись домой с 14 наградами. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Преподаватели и ученики клуба «Шторм» выступили на чемпионате Московской области в трех дисциплинах — «Чирлидинг», «Джаз» и «Хип-хоп». И показали отличные результаты.

Дарья Коробочкина — главный тренер клуба «Шторм», руководит группой наставников в направлении перфоманс. На чемпионате Московской области спортсменка заняла первое место в номинации «Джаз». Она выступила в паре с Ольгой Антоновой.

«Я занимаюсь танцами с детства. После школы поступила в хореографический колледж в Москве. Тогда мы студентами ходили на тренировки в клуб «Шторм». Его открыли в нашем колледже. А вскоре появилась новая команда. Ее назвали «Медвед». Нам предложили попробовать себя в направлении перфоманс. Оно включает танец в стиле фристайл, джаз, хип-хоп и акробатику», — сказала Коробочкина.

Еще одна победительница областного чемпионата по чир-спорту — ведущий тренер по хип-хопу Виктория Шелмакова.

Руководитель звенигородского клуба «Шторм» Виолетта Стадлер рассказала, что на региональных состязаниях их участники в командном зачете заняли третье место.

Теперь спортсмены представят Звенигород на Чемпионате России, который пройдет в начале мая в Москве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.