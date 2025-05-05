Спортсменки Лобни завоевали награды межрегионального фестиваля по фитнес-аэробике

В Подольске прошел XVI фестиваль по фитнес-аэробике «Облачко». Команды из Лобни продемонстрировали отличные результаты, завоевав несколько призовых мест, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль собрал более 350 спортсменок из различных уголков России, включая Санкт-Петербург, Москву и Рязань. Для многих участниц это были заключительные старты учебного года.

В дисциплине «Степ-аэробика» среди девушек 11-13 лет первое место заняла лобненская команда «Чайка». Команда «Акварель» из Лобни стала первой в категории «Аэробика пять человек» в той же возрастной группе. В других группах золото завоевали их землячки — команды «Олимпик», «Подружки» и «Твистер».

В личном зачете — соревнованиях «Фитнес — трофи» победили лобненки: Виктория Бордияну, Мария Рябцева и Полина Афанасьева. Серебряные медали достались Камневой, Прощиной и Валиковой.

Тренер команд Ирина Беляева выразила благодарность родителям и болельщикам за поддержку.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.