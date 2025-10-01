Спортсменки Лобни заняли призовые места на соревнованиях по плаванию
Фото - © Администрация городского округа Лобня
Спортсменки из Лобни приняли участие в III этапе открытых межмуниципальных соревнований по плаванию на короткой воде «Кубок Олимпа». Он состоялся 27 сентября в городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Воспитанницы МБУ «Центр физической культуры и спорта городского округа Лобня» под наставничеством тренера Ольги Хило показали отличные результаты:
Альбина Петрова заняла первое место на дистанции 100 метров вольным стилем в возрастной группе 2011 года рождения;
Мария Луговская завоевала сразу две золотые медали на дистанциях 100 метров на спине и 100 метров комплексное плавание в возрастной группе 2011 года рождения.
«Мы поздравляем спортсменов, их тренера и родителей с успешным выступлением и удачным началом спортивного сезона», — отметили в Центре физической культуры и спорта.
В Лобне уделяют большое внимание развитию спорта и оздоровлению жителей. Здесь работают как бюджетные, так и платные секции по различным направлениям. Также сейчас на территории муниципалитета завершается строительство нового ФОКа с бассейном и планируется построить теннисный центр.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.