Спортсменки Лобни заняли призовые места на соревнованиях по плаванию

Спортсменки из Лобни приняли участие в III этапе открытых межмуниципальных соревнований по плаванию на короткой воде «Кубок Олимпа». Он состоялся 27 сентября в городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанницы МБУ «Центр физической культуры и спорта городского округа Лобня» под наставничеством тренера Ольги Хило показали отличные результаты:

Альбина Петрова заняла первое место на дистанции 100 метров вольным стилем в возрастной группе 2011 года рождения;

Мария Луговская завоевала сразу две золотые медали на дистанциях 100 метров на спине и 100 метров комплексное плавание в возрастной группе 2011 года рождения.

«Мы поздравляем спортсменов, их тренера и родителей с успешным выступлением и удачным началом спортивного сезона», — отметили в Центре физической культуры и спорта.

В Лобне уделяют большое внимание развитию спорта и оздоровлению жителей. Здесь работают как бюджетные, так и платные секции по различным направлениям. Также сейчас на территории муниципалитета завершается строительство нового ФОКа с бассейном и планируется построить теннисный центр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.